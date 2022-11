Buchveröffentlichung: „Die Stimme“ steht auf Weihnachten

Roman Danksagmüllers Stimme kennt man. Egal, ob im ORF („Heute Abend um 20.15 Uhr in ihrer Primetime“), in Radio Wien oder in Werbespots. Das Multitalent aus Gießhübl – auch Musicaldarsteller, Schauspieler und Musiker, der mit Fußball-Legende Toni Polster für das Album „12 Meistertitel“ Doppel-Gold und Platin einheimste – ist vor zwei Jahren erstmals unter die Autoren gegangen. In „Alles gut in Wien“ machte er sich auf nostalgische Zeitreise in die Per-Albin-Hansson-Siedlung in Wien-Favoriten, wo er seine Jugend verbracht hat.

„Ich habe dabei auch bemerkt, wie wichtig mir selbst Weihnachten ist“

Jetzt geht’s festlich weiter: „Als ich bemerkt habe, wie wichtig vielen Menschen Weihnachten ist, kam mir die Idee zum Buch ,Echte Wiener Weihnachtsg’schichten‘“, erzählt Danksagmüller im NÖN-Gespräche: „Ich habe viele Erzählungen von Bekannten notiert, und so ist eine witzige, skurrile, und auch fantastische Sammlung entstanden.“ Und da sein erstes Buch „sehr gut angekommen ist, dachte ich mir im langen, kalten Frühling: ,Jetzt fang ich an, die Weihnachtsg’schichten zu schreiben. Ich habe dabei auch bemerkt, wie wichtig mir selbst Weihnachten ist“. Entstanden sind zwölf weihnachtliche Storys, die im Bacopa-Verlag erscheinen und in Wiener Bezirken sowie in Baden spielen.

Eintauchen in die stillste Zeit des Jahres

Danksagmüller hofft, dass sein Buch „dabei hilft, wieder in die schöne Zeit vor Weihnachten einzutauchen, die in jedem von uns tief vergraben ist“. Und er ist überzeugt: „Kindern erzählt man Geschichten, damit sie einschlafen, Erwachsenen, damit sie aufwachen. Vielleicht sind meine Weihnachtsg’schichten so manchem behilflich, sich an seine eigene schöne Kindheit zu erinnern; dafür ist es nie zu spät.“

Am 15. Dezember um 18 Uhr gibt es eine Lesung mit Livemusik (Sue Lachmayr, Gitarre) im Café Central in Baden.

Zwei Euro pro verkauftem Buch gehen an die „Gruft“.

