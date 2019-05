Eigentlich stand 1999 am Anfang der Gedanke, die Gießhübler Musikkapelle, mit damals fünf Mitgliedern, wieder zu beleben. Auf Bitte des Rektors der Musikhochschule Wien, Erwin Ortner, übernahm Martin Weber die Sache.

„Ich wurde dafür belohnt“, so Weber, „denn zwei Jahre später gab es bereits 20 aktive Mitglieder; doch zugleich war mir und Obmann Manfred Streng klar, dass es junge Musiker brauchen würde, damit es für das Ensemble eine Zukunft gibt.“

So begann Weber die Unterrichtstätigkeit für Instrumentalerziehung zu aufzunehmen und organisierte entsprechende Räumlichkeiten: „Um die Organisation zu erleichtern, gründeten wir mit Unterstützung von Bürgermeisterin Christa Friedl die „Private Musikschule“.“ Nach einem erfolgreichen Start mit zehn Schülern entwickelte sich das Projekt so gut, dass immer wieder neue Lehrer verpflichtet werden konnten. Heute heißt die Schule „Verein der Musikschule & Akademie in Gießhübl“, und fünf Fachpädagogen unterrichten in der Zwischenzeit bis zu 100 Kinder. Gefeiert wird das Jubiläum am 29. Mai - mit einem Konzert.

www.privatemusikschule.at