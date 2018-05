„Die Gemeinden im Speckgürtel Wiens wachsen und verändern sich“, erläutert Ortschefin Michaela Vogl, ÖVP, ein in Planung befindliches Projekt.

Damit die Geschichte des Ortes nicht in Vergessenheit gerät, sollen ab Herbst Informationstafeln an geschichtsträchtigen Standorten an „Gießhübl einst“ erinnern.

Ein Team engagierter Gießhübler beschäftigte sich mit der Geschichte der Gemeinde. Ortschronist Anton Wasinger bereitete die Texte auf, ihm zur Seite stehen Brigitta Prochaska und Andrea Moser-Riebniger, die das Projekt initiierte.

Vogl unterstützte das Vorhaben von Beginn an: „Gerade in Zeiten der Veränderung ist es wichtig, die historische Entwicklung nicht zu vergessen und sie auch jenen Menschen, die in unsere Gemeinde ziehen, näher zu bringen. Wer weiß heute noch, dass sich der ehemalige Friedhof am heutigen Dorfplatz befunden hat, oder in den 1950er Jahren noch 48 Weinbaubetriebe mit ihren Buschenschanken den Ort belebt haben?“

Die Eröffnung des Geschichtspfads ist für Herbst geplant.