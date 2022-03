Mit starker Stimme gegen das Megaprojekt in Brunn am Gebirge

Werbung

Eine gewaltige Stimme gegen das Megaprojekt auf dem Geländer der Glasfabrik erhält die Bürgerinitiative „glasfabrik-stop.at“. Geri Berger, Ex-Admira-Stadionsprecher, immer noch Hallensprecher der Vienna Capitals und seit 10 Jahren Brunner Gemeindebürger, unterstützt als Sprecher die Initiative, um „den drohenden Wahnsinn zu stoppen, der da auf uns zukommt. Die Bürger werden permanent angelogen, was den Bau betrifft“, meint Berger.

Er betont, nicht grundsätzlich gegen das Projekt, aber für eine vernünftige Lösung zu sein. „Die jetzigen Pläne bedeuten Verkehrschaos und schlechterer Lebensqualität“. „Bis zu 2.500 Personen mehr auf dem Gelände sind ein gewaltiges Volumen, verbunden mit Verkehrschaos in Brunn, schlechterer Lebensqualität und zusätzlich einer neuen ÖBB Haltestelle, die noch mehr Verkehr anziehen wird“, erläutert Berger.

Echauffiert zeigt sich der Sprecher, wenn er hört, dass die Bürger nicht in den laufenden Prozess eingebunden werden, denn „der Bürgermeister ist von und für die Brunner Bürger und nicht von und für die Eigentümer gewählt“. Berger, der es gewohnt ist, sich vor vielen Menschen zu artikulieren, wird der Initiative „eine nicht zu überhörende Stimme geben“.

Schon 400 Unterschriften zum Start der Kampagne

Bisher wurden knapp 400 Unterstützungsunterschriften gesammelt, Tendenz steigend. Was mit den Unterschriften im Anschluss passiert, steht noch nicht fest, da „wir erst am Anfang unserer Kampagne stehen“, zeigen sich Berger und die Initiatoren kämpferisch. Bürgermeister Andreas Linhart (SPÖ) findet es bedauerlich, dass „die Bürgerinitiative den kolportierten Meldungen Glauben schenkt und der Meinung ist, dass es keine öffentliche Anbindung geben wird und eine Betonwüste auf dem Gelände entstehen wird. Die angeblichen 900 Wohneinheiten sind falsch.“

Die Pläne, die jetzt ausgearbeitet werden müssen, sehen eine Schnellbahnstation und ein umfangreiches Verkehrsnetz mit entsprechendem Lärmschutz vor, anders könne auf dem Grund nicht gebaut werden. Laut Linhart ist nun „abgesteckt, was wir wollen und was der Eigentümer will. Immerhin läuft das Projekt seit 2018, heuer noch wird es einen Bebauungsplan geben, der ohne Eile beschlossen werden soll“.

Linhart räumt ein, dass es „bisher keine Bürgerbeteiligung gegeben hat“, diese soll aber „ab Sommer starten, dabei können die Bürgerinnen und Bürger ihre Wünsche, Ideen und Vorstellungen einbringen“.

