„Wiener Städtische Versicherung“, „Neue Heimat“ und „6B47“, Grundstückseigentümer des knapp 90.000 m 2 großen Areals der ehemaligen Glasfabrik, signalisierten die Bereitschaft, nun auch einer Mischnutzung von AHS-Standort bis Sportcampus positiv gegenüberzustehen, die NÖN berichtete. All das zusätzlich zur Grundidee des infrastrukturell aufgewerteten geförderten Wohnbaus und Eigentumswohnungen: „Das jahrelange Warten muss bald ein Ende haben.“

Oliver Prosenbauer, ÖVP, zeigt sich entsetzt, dass „seitens des Bürgermeisters bisher keine Kontaktaufnahme mit den Grundeigentümern zum Thema AHS erfolgt ist. Ein einstimmiger Dringlichkeitsantrag der ÖVP vom Juni 2020 hat den Bürgermeister bereits beauftragt, sich für einen AHS-Standort stark zu machen. Diese Woche bespreche ich ein Public-private-Partnership für einen Bildungs- und Sportstandort mit den Eigentümern. Die Verschleppungstaktik des Bürgermeisters muss sofort enden, sonst werden wir beim AHS Standort das Nachsehen haben“.

Sabine Hiermann, Grüne, bemerkt dazu: „Für die zukünftige Arbeit ist das gut, wenn das Eigentümerkonsortium für neue Ideen offen ist und signalisiert, dass sie Bildungseinrichtungen und Sportstätten positiv gegenüber steht. Ich bin der Meinung, dass es im Aufgabenbereich des Bürgermeisters liegt, das zu besprechen. Es gilt nur zu bedenken, dass sich der Grundeigentümer - wie er schon anklingen hat lassen - eine Abgeltung erwarten wird.“

David Wareka, FPÖ, wäre es wichtig, dass „der Bürgermeister nun auch einmal mit den Eigentümern zum Thema AHS-Standort in Gespräche tritt.“ Nebenbei bemerkt Wareka: „Da der Begriff geförderter Wohnbau so oft hervorgehoben wird, finde ich es etwas eigenartig, dass in den Projektunterlagen nur ein Bruchteil als geförderter Wohnbau ausgewiesen ist.“

Für Mario Rosensteiner, Liste WIR, „spielen SPÖ und NEOS ein Spielchen. Die Motivation der Koalitionsparteien entspricht der eines Schneckenrennens. Wir hätten Ende Jänner schon mit unserer Projektgruppe starten können, diese wurde Covid-bedingt abgesagt. Aber es muss doch einmal begonnen werden“.

„Als bildungsfreundliche Partei würden wir uns über eine Bildungseinrichtung am Areal der Glasfabrik freuen, so wie auch über jede andere sinnvolle Mischnutzung“, merkt Chris Schmitzer, NEOS, an.

„Für eine AHS fällt das jedoch nicht in die Kompetenz des Gemeinderats.“ Feststellen möchte er auch, dass „Schulen in der Regel Spitzenbelastungen im Verkehr mit sich bringen – deutlich ausgeprägter als bei nicht-schulischer Nutzung“.

Projektgruppe wird einberufen

Bürgermeister Andreas Linhart, SPÖ, beruft noch im Februar eine konstituierende Sitzung der zuständigen Projektgruppe ein. „Ein solch kontroversielles Thema lässt sich nur in Präsenzform behandeln. Ich habe den gesamten Gemeinderat informiert, dass das Land derzeit nur die Standorte evaluiert, wo der Grund kostenlos zur Verfügung gestellt wird.“

Erst wenn sich diese Grundstücke als nicht geeignet erweisen, „werden in einem zweiten Schritt jene evaluiert, bei denen die Liegenschaft erworben werden muss“, schließt der Ortschef.