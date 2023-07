Nur 350 Wohnungen: „Wird sich nicht ausgehen“

Für ÖVP-Gemeindeparteiobmann Oliver Prosenbauer ist das Verhalten „skandalös. Das gab's noch nie. Andreas Linhart ist damit der erste Bürgermeister in Niederösterreich, der sich zum zweiten Mal dem Bürgerwillen widersetzt. Mit ihrem Verhalten hat die Ortsregierung aus SPÖ und NEOS klar gemacht, was sie von der Mehrheit der Bevölkerung hält: nichts.“

Drehen an der Radweg- und Logistikzentrum-Schraube

In einer schriftlichen Stellungnahme der Grundeigentümer an alle Gemeinderatsmitglieder, ausgehend von einem der Grundeigentümer, der Wiener Städtischen, werden weitreichende Konsequenzen für die Brunner Bevölkerung in den Raum gestellt, sollte die Pläne des Eigentümerkonsortiums nicht akzeptiert werden. Zu lesen ist in dem Schreiben, dass bisher für die Errichtung des Radweges an der Brunner Feldstraße „die benötigten Flächen unentgeltlich zur Verfügung gestellt wurden“ und es „auch hier nicht auszuschließen ist, dass es zu Anpassungen kommt, die eine Verlängerung dieser Nutzung ausschließen“. Oder dass bestehende Hallen (aktuell an eine Spedition vermietet) „nicht abgebrochen, sondern noch intensiver als Logistikzentrum genutzt werden“ könnten. Die Eigentümer würden es „sehr bedauern, wenn damit die Chancen, die das Areal für die Brunner Bevölkerung bietet, nicht einmal ansatzweise genutzt werden können“.

Bürgermeister-Stellvertreter Chris Schmitzer von den NEOS relativiert diese „Drohungen“, da es dort „ja ohnehin schon ein bestehendes Logistikzentrum gibt, dass dann noch ausgebaut würde“. Von der Idee, den Radweg wieder zurück zu bauen, hält Schmitzer wenig, da es „wenn ich mich recht erinnere, einen 10-jährigen Kündigungsverzicht gibt“.

Geri Berger, Sprecher der Initiative gegen die Verbauung, hält wenig von derartigen Ankündigungen, denn „wenn der Radweg wirklich gesperrt werden sollte, dann haben die Eigentümer die gesamte Brunner Bevölkerung gegen sich“. Berger sieht daher Drohungen „als den letzten Weg“, man „sollte sie nicht allzu ernst nehmen“.

Politisch gehen die Wogen allerdings weiter hoch. „Die Grundeigentümer glauben, dass sie machen können, was sie wollen, aber die Spielregeln müssen von uns, der Gemeinde kommen“, erklärt Prosenbauer. Mario Rosensteiner von der Liste „WIR Brunner“, lässt auch rechtliche Schritte gegen die „Drohung“, den Radweg zu sperren, überprüfen. FPÖ-Gemeinderat David Wareka meint, dass „der Bürgerwille der Bevölkerung ein eindeutiger Auftrag für den Gemeinderat“ darstellt und „die Gemeinde im Interesse der Bevölkerung zu handeln hat“. Sabine Hiermann von den Grünen ist der Meinung, dass „der Bürgermeister endlich in die Gänge kommen soll“, fordert aber gleichzeitig, dass „bei künftigen Gesprächen mit den Eigentümern alle Fraktionsführer, nicht nur der Bürgermeister und Chris Schmitzer, dabei sein sollten“.

Bürgermeister hofft nach wie vor auf Kompromiss

Eine andere Sicht der Dinge hat Bürgermeister Andreas Linhart, SPÖ, der den Eigentümern zubilligt, dass diese „sehr viel Geld in die Entkontaminierung gesteckt haben und daher auch langsam ungeduldig werden. Immerhin zieht sich die Geschichte schon seit 2018, also fünf Jahre“. Zu den Vorwürfen der Opposition meint Linhart: „Der Vorwurf, dass wir das Ergebnis der Volksbefragung nicht akzeptieren, stimmt nicht. Wir sind in Gesprächen mit den Eigentümern und ich bin optimistisch, dass ein Kompromiss gefunden wird, allerdings wird sich das mit 350 geförderten Wohnungen nicht ausgehen“.