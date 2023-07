Weltumsegler aus Mödling ist zurück

Es ist ebenso eine sportliche, technische sowie mentale Extremleistung, die der langjährige Mödlinger Michael Guggenberger in 250 Tagen alleine auf dem Meer erbracht hat. Im Rahmen des „Golden Globe Race“ umrundete er ohne Stopp und Versorgung die Erde und legte mit seinem Schiff „Nuri“ 30.000 Seemeilen (rund 55.500 Kilometer) zurück. Am 12. Mai 2023 erreichte er nach fast acht Monaten auf See den Zielhafen in Les Sables d'Olonne in Frankreich. Von den 16 gestarteten Seglern kamen nur drei in die Wertung. Darunter sensationell auch Michael Guggenberger als einziger Teilnehmer aus einem Binnenland und einer vergleichsweise sehr kurzen Segler-Karriere von zwölf Jahren.

Bürgermeister Hans Stefan Hintner, ÖVP, empfing den Abenteurer und zeigte sich „von dieser außergewöhnlichen Leistung sehr beeindruckt. Vor allem davon, wie Michael Guggenberger fast acht Monate Einsamkeit, extreme Wetterbedingungen und gefährliche Situationen nur auf sich alleine gestellt gemeistert hat“.

Bürgermeister Hans Stefan Hintner (r.) und Stadträtin Anna Teichgräber (l.) gratulieren Michael Guggenberger zu der sensationellen Weltumsegelung mit seinem Schiff "Nuri". Foto: StadtgemeindeSchlechta

Tatsächlich: es durften nur Instrumente verwendet werden, die bereits beim ersten Golden Globe Race in den Jahren 1968 und 1969 existiert haben. „GPS oder Telefon hatten wir eingeschweißt für den Notfall an Bord. Eine Verwendung der Instrumente hätte aber automatisch zur Disqualifikation geführt“, berichtet Guggenberger. Statt dessen stand täglich zu Mittag die Sonnenstand-Messung auf dem Programm. Über das Kurzwellensignal holte sich Guggenberger jeden Morgen die exakte Uhrzeit, um möglichst genau navigieren zu können. „Eine gute Tagesstruktur, regelmäßiges und gutes Essen, viel Bewegung und das Zulassen aller möglichen Emotionen“ nennt Guggenberger als Gründe seiner erfolgreichen Teilnahme.

Die Route hatte es in sich: Von Frankreich aus ging es um die Südspitze Afrikas (Kap der Guten Hoffnung) nach Tasmanien und über das Kap Horn (Südamerika-Spitze) retour. Das zweimalige Kentern bei Kap Horn und bei den Azoren überstand der Segler dabei ebenso wie extreme Kälte, Hitze und Monotonie.

Wieder an Land arbeitet Michael Guggenberger derzeit an der Erstellung eines Dokumentarfilmes, der selbst gedrehtes Material aber auch die vielfältigen Vorbereitungen auf das Rennen miteinbezieht. Zudem sind Reisebericht, Bücher und Vorträge geplant.

https://goldengloberace.com/

https://captaingugg.com/