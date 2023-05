Gumpoldskirchner Juwelier-Familie aus Leidenschaft

René Bitner hat das Goldschmied-Unternehmen samt Werkstatt vor rund dreieinhalb Jahren von seinem Vater Roman übernommen und bezeichnet sich selbst „als Juwelier mit Leidenschaft: Wenn es den Leuten angenehm ist, besuchen wir sie zuhause und entwerfen aus einer ersten Idee gemeinsam das gewünschte Schmuckstück.“ Dabei passt sich der Goldschmied sowohl an die Gestaltungsideen als auch an das Budget der Kunden an.

Die Freude an der Bearbeitung von hochwertigem Metall hat Bitner auch an seine 17-jährige Tochter Leonie weitergegeben, die derzeit an der Höheren Lehranstalt für Art und Design – Schmuck in Ferlach die Ausbildung zur Goldschmiedin samt Matura absolviert: „Sie bringt unglaubliches Talent fürs Zeichnen mit.“ Dies ist wichtig, weil „individuelle Schmuckstücke preislich und gestalterisch den Vorstellungen der Auftraggeber entsprechen sollen: Zunächst zeichnen wir einen Entwurf, dann wird die individuelle Form gefertigt und zum Schluss mit Gold ausgegossen, das auf 1.064 Grad erhitzt ist. Der Rohling wird dann geschliffen, poliert und je nach Wunsch mit Schmucksteinen versetzt.“

Bitner ist es wichtig, dass seine Tochter „woanders lernt: Ich selbst bin erst vor fünf Jahren in unser Unternehmen zurückgekommen. Ich habe meine Berufserfahrung außerhalb des väterlichen Betriebes, bei zahlreichen namhaften Juwelieren Wiens und in Auktionshäusern gesammelt und habe dadurch viel gelernt.“

Ehrenringe nach Maß für Gemeinde und Feuerwehr

Seit rund 30 Jahren sind die Bitners auf die Fertigung verschiedenster Ehrenringe und Broschen spezialisiert: „Wir fertigen regelmäßig für die Gemeinde, die Feuerwehr aber auch die Wiener Staatsoper und die Bundestheater Unikate mit dem passenden Wappen. Mein Vater hat einst sogar Schmuck für das thailändische Königshaus gefertigt.“

Trotz Geschäftssitzes im 10. Wiener Gemeindebezirk wollten die Bitners ihren Heimatort Gumpoldskirchen „nie verlassen. Wir sind hier aufgewachsen und wollen weiter im Grünen wohnen, auch unsere Kinder sind durch die Vereine fest im Ort verankert“. Bitner selbst „liebt den Kontakt zu unterschiedlichen Kunden: Es ist interessant, sich auf die Ideen der Leute einzulassen. Wenn die Zusammenarbeit gut läuft, begleiten wir die Kunden ein Leben lang.“

Vater Roman bleibt dem jungen Juwelier ein „wichtiger Ratgeber und Begleiter: Er kommt öfters auf Besuch und brennt immer noch für das Handwerk“. Unterstützt wird René Bitner auch von seiner Frau Melissa, die in der Modebranche arbeitet und „wertvolle Tipps bei der Gestaltung der Auslagen oder dem Ablauf von Veranstaltungen geben kann“.

https://www.renebitner.at/

