Wer dachte, das Ergebnis des Urnenganges am 26. Jänner sei ein Einzelfall gewesen, irrte gewaltig. Auch bei der Nachwahl am 7. Juni war exakt eine Stimme maßgebend: Die FPÖ erreichte genau die Wahlzahl (209 Stimmen) und sicherte sich so zumindest ein Mandat (-1), der ÖVP fehlte eine Stimme, um die „absolute“ Kurve zu kratzen. Martin Schuster & Co kommen nur noch auf 18 Mandate, die ÖVP ist ihre satte Mehrheit los: 2015 waren es noch 23 Mandate, bei der annullierten Jänner-Wahl 19.

Haunold Da half alles Nachzählen nichts. Martin Schuster und die ÖVP schrammten um eine Stimme an der Absoluten vorbei.

„Das ist leider so, das muss man akzeptieren“, zieht Schuster die nicht rosige Bilanz. Jetzt gehe es in erster Linie darum, „mit den Grünen inhaltliche Gespräche führen“, personelle Weichenstellungen stünden bei der ÖVP noch nicht im Vordergrund, ergänzte der Langzeit-Ortschef, der seit September 2002 im Amt ist.

Die ÖVP-Mehrheit im Gemeindevorstand (5 ÖVP, 2 Grüne, 1 Bürgerliste) bleibt, da die Anzahl der Mitglieder aus finanziellen Gründen kaum aufgestockt werde, meinte Schuster im NÖN-Gespräch. Die konstituierende Sitzung sei „am 1. Juli möglich. Wenn es nicht noch einen Einspruch gibt“, lässt Schuster nicht unerwähnt.

„Palette von Projekten in der Pipeline“

Der Wahlsonntag hat drei Sieger hervorgebracht. Zum einen die Grünen, die einzigen, die auch an Stimmen zugelegt haben. Ganz zu schweigen von den drei zusätzlichen Mandaten (nunmehr 7): „Wir haben seit Jänner laufend unsere Schwerpunkte präsentiert. Vielleicht ist das gut angekommen“, will Christian Apl gar nicht über das Zustandekommen des Ergebnisses rätseln. Mit der ÖVP könne er „sehr gut zusammenarbeiten“, für „vertiefende Gespräche“ stehe er „natürlich zur Verfügung. Wir hoffen, dass sich der neue Gemeinderat rasch konstituiert, weil eine ganze Palette von Projekten in der Pipeline steht; vom Marktplatz über das Radverkehrskonzept bis zur Kaltenleutgebnerbahn, von der Budgetsanierung bis zu den Bebauungsvorschriften“.

Bürgerliste trumpft erneut groß auf

Ebenfalls sensationell hat die Bürgerliste abgeschnitten, die das Jänner-Ergebnis bestätigen konnte und von zwei (2015) auf fünf Mandate explodierte: „Unsere unermüdliche Arbeit wurde letztendlich belohnt“, jubelte Gabriele Wladyka und erneuerte einmal mehr die Forderung, „ein Referat für Ortsentwicklung“ übernehmen zu wollen.

Bürgerliste Prost auf den Bürgerliste-Wahlerfolg: Helmuth Kittinger, Michael Kunerth, Gabriele Wladyka und Thomas Wladyka.

Das Ende der ÖVP-Absoluten kommentiert Wladyka so: „Der schwarze Wahlslogan lautete: ,Diese Zeit braucht Erfahrung’. Die Wähler haben entschieden: ,Wir haben genug erfahren. Diese Zeit braucht Veränderung.“

Auch NEOS haben das Jänner-Ergebnis wiederholt: drei Mandate, eines mehr als 2015. „Das zeigt, dass wir mit unseren Forderungen nach einer Ortskernbelebung mit einem autofreien Marktplatz, der besten Bildung, einer umfassenden Digitalisierung richtig liegen“, ist Spitzenkandidat Christoph Müller überzeugt: Man werde als Opposition „immer kritisch, aber konstruktiv an die Arbeit herangehen“.

Christoph Müller Das NEOS-Team mit Roman Nossal, Martina Künsberg-Sarre, Flora Schober, Christoph Müller, Claudia Buchanan, Tony Platt und Erik Buchanan.

Grübeln bei SPÖ und den Freiheitlichen

Haunold Deprimiert: SPÖ-Spitzenkandidatin Susanne Giffinger und Klubobmann Anton Plessl haben ein Mandat verloren.

Nichts zu lachen hat die SPÖ, sie büßte gegenüber 2015 ein Mandat ein und hält nur noch bei deren drei: „Aufgrund der dramatisch schwierigen Begleitumstände ist es uns in diesem Wahlkampf leider nicht gelungen, die Perchtoldsdorfer von unseren Standpunkten zu überzeugen“, bedauert Spitzenkandidatin Susanne Giffinger. Jetzt sei es an der Zeit, die SPÖ gemäß des Slogans „Veränderung und Kontrolle“ in Zukunft „im Gemeinderat und in der Öffentlichkeit stärker als bisher zu profilieren und uns organisatorisch neu aufzustellen“, merkte Giffinger an.

Und Ex-Nationalratsabgeordneter Robert Lugar wird der einzige FPÖ-Mandatar im Gemeinderat sein. „Im Moment gibt es nicht nur in Österreich einen Trend, der Parteien rechts der Mitte Stimmen kostet. Die FPÖ kann sich diesem Trend momentan nicht entziehen. Wir werden jetzt in Perchtoldsdorf die kommenden Jahre nutzen, um das Wählervertrauen zurückzugewinnen.“

NOEN Nur noch ein Mandat: Ex-FPÖ-Landtagsabgeordneter Edwin Rambossek, Alexander Murlasits.