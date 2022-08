Mödlinger Musical-Stars im Steinbruch zu sehen

Werbung ÖVP Anzeige ideenreich niederösterreich. Sei dabei!

Maya Hakvoort (Brunn am Gebirge) und Missy May (Maria Enzersdorf) zählen zu den Musicalstars, die Niederösterreich als ihre Wahl-Heimat auserkoren haben. Für ihren Einsatz hat Hakvoort 2016 sogar auch das Große Ehrenzeichen für Verdienste um das Bundesland Niederösterreich erhalten. Jetzt sind die beiden stimmgewaltigen Damen drauf und dran, erneut das Burgenland zu erobern – in der Arena des Römersteinbruchs in St. Margarethen.

Der Produzent und Künstlerische Leiter der Show kommt mit Peter Altmann aus der Stadt Baden. Das Motto der Revue-Show „Mit der Kraft der Liebe“ liegt ihm besonders am Herzen. Der Badener ist überzeugt, dass „die Liebe unsere stärkste und bedeutendste Kraft ist“.

Hits aus den bekanntesten Musicals aller Zeiten erzählen am 26. und 27. August im einzigartigen Ambiente des Steinbruchs St. Margarethen die Geschichte der Liebe, in all ihren Formen und Farben.

Für Hakvoort ist der Steinbruch „ein Ort mit jeder Menge Kraftpotenzial. Ich bin heuer schon sehr verwöhnt, an solchen Locations auftreten zu dürfen. ‚Elisabeth‘ vor Schloss Schönbrunn und 11.000 Zusehern, jetzt der Steinbruch vor 4.500.“

Nachwuchs-Talente mit großen Aufritten

Missy May freut sich „unglaublich auf diese zwei Tage. Wir arbeiten schon seit einem Jahr daran. Die Bühne spielt alle Stückerl, die man sich als Darsteller wünscht, dazu die Band unter der Leitung von Herbert Pichler und die vielen tollen Kollegen“.

Für beide Künstlerinnen steht fest, dass die Termine auch aus einem anderen Grund etwas Besonderes sein werden: Sowohl Hakvoorts Sohn Jason Komrij also auch Missy Mays Tochter Marie werden Auftritte haben.

www.musicalstars.at

