Büchlein für die jüngsten Badner Bahn-Gäste

Die Geschichte handelt von Luisa, die mit ihrem Papa und ihrem Bruder mit der neuen Badner Bahn-Garnitur zum Badeteich in Guntramsdorf fährt. Unterwegs vergisst Luisas Papa ihre Badesachen in der Bahn. Am Ende wird es aber doch noch ein entspannter Tag am Badeteich. Das Buch ist speziell für Kleinkinder bis 6 Jahre zum Vorlesen und Anschauen geeignet und gratis an den Kassen „Wien Oper“ und „Baden Josefsplatz“ - jeweils Montag bis Samstag von 8 bis 12 Uhr und 12.45 bis 16 Uhr erhältlich.