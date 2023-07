Kulturpass hält in Brunn am Gebirge Einzug

Bürgermeister Andreas Linhart, SPÖ, freut sich, dass der Gemeinderat der Teilnahme an der „Kulturpass-Initiative“ zugestimmt hat und „somit den sozialen Gedanken unterstützt. Das ist ein wichtiger Meilenstein für alle Kulturliebhaber, die, bei Sonderausgaben dieser Art, noch mehr als alle anderen auf ihr Börserl schauen müssen“.

Mit dem Kulturpass erhalten Menschen mit geringem Einkommen österreichweit freien Eintritt zu zahlreichen Kulturveranstaltungen in teilnehmenden Gemeinden: der Kulturpass gilt längstens ein Jahr ab Ausstellungsdatum, ist nicht übertragbar und nur in Verbindung mit einem Lichtbildausweis gültig.

Die Marktgemeinde Brunn am Gebirge nimmt nächstes Jahr mit Veranstaltungen des Kulturreferates an dieser Aktion teil. Personen, die im Besitz eines Kulturpasses sind, haben somit freien Eintritt für Veranstaltungen, wenn folgende Voraussetzungen gegeben sind: Es handelt sich um eine Veranstaltung des Kulturreferates und man muss sich mindestens drei Tage vor dem Termin im Veranstaltungsreferat für eine Karte anmelden, dann wird diese, sollten noch Plätze vorhanden sein, an der Abendkasse reserviert. Als Kontingent pro Veranstaltung werden maximal vier Karten für Kulturpassbesitzer reserviert.

Für die Ausfertigung zuständige Stelle: Caritas St. Pölten, Hasnerstraße 4, 3100 St. Pölten, 02742/84450, info@stpoelten.caritas.at