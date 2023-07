Wiener Neudorfer Multiplex-Terrassen werden freitags zur Konzertbühne

Freitag, 19 Uhr, Multiplex-Terrassen. Bis inklusive 25. August Fixpunkte für Musikfans. Nach dem Vorjahrserfolg mti über 5.000 Besucherinnen und Besucher bietet die Westfield Shopping City Süd im Rahmen der Open-Air-Konzertreihe „Sunset Sound“ noch mehr österreichische Bands und Entertainment bei freiem Eintritt. Von Pop und Rock bis Funk und Soul ist für jeden Musikgeschmack etwas dabei.

Den Auftakt in der siebenteiligen Konzertreihe macht der österreichische Chartstürmer LEMO. Heuer neu: Musical-Fans können sich auf „Best of Kultmusical – Die Show“ mit den allergrößten Hits, darunter aus der „Rocky Horror Show“, „Cats“, „Mamma Mia!“ und „Jesus Christ Superstar“ freuen, Beatbox-Liebhaber kommen beim Auftritt vom Beatbox-Weltmeister fii auf ihre Kosten. Im Anschluss an die Live-Auftritte stehen alle Künstlerinnen und Künstler für Autogramme und Selfies bereit.

Moderator Reinhart Gabriel mit der stellvertretenden Centermanagerin, Melanie Fraiss (l.), und Katharina Wachter vom Marketing. Foto: Dragan Dok

Die Moderation liegt in den bewährten Händen von Reinhart Gabriel, Musikproduzent und Co-Veranstalter von „THE VOICE – Österreichs großer Gesangswettbewerb“, und Rozalija Gregurek. Die Anreise auf die Multiplex-Terrassen ist öffentlich via VOR-Buslinie 207 oder Badner Bahn bequem möglich.

Chartstürmer LEMO ist am Freitag mit seinen Hits „Vielleicht der Sommer“, „Chamäleon“, „Schwarze Wolken“ oder „So wie du bist“ zu Gast. Vorband ist die oberösterreichische Pop-Sängerin Mella Casata. Die Sängerin mit italienischen Wurzeln wurde durch den Song „Boys Tears“ bekannt.

Zu den weiteren Top Acts zählt der erst 19-jährige Chris Steger, der mit „Zefix“ 2020 den Song des Jahres performte. Der gebürtige Salzburger tritt am 28. Juli auf, im Anschluss an die Beatbox-Performance von Beatbox-Weltmeister fii, der vor allem für seinen musikalischen Mix aus Improvisation, Comedy und Interaktion bekannt ist und sein Können bereits bei Shows vor und mit DJ Antoine, Sean Paul oder Marylin Manson präsentierte.

Weiters darf man sich auf N!ddl freuen, die im Rahmen ihrer Show „A tribute to Tina Turner“ die größten Hits der Pop-Legende schmettern wird, sowie auf den Auftritt der sechsköpfigen Band R.ock I.n P.eace … In memoriam of the Superstars am 11. August, die durch ihre authentischen Interpretation der größten Hits von Whitney Housten, Michael Jackson, Falco für Stimmung sorgen. Den krönenden Abschluss macht am 25. August die Pop-Band Alle Achtung – bekannt durch den Sommerhit „Marie“.

Alle Infos und Details zum Line-Up online unter

https://cm.westfield.com/austria/scs/sunset-sound-2023