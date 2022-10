EU-Gedanken beleben: Mödling ist Best-Practise-Beispiel

Unter dem Motto „Neue Herausforderungen für den Zusammenhalt in Europa“ feierte die „Europäische Woche der Regionen und Städte“ ihr 20-jähriges Jubiläum in Brüssel. In diesem Zusammenhang hob EU-Landesrat Martin Eichtinger, ÖVP, die Funktion der „Europa-Gemeinderätinnen und -Gemeinderäte“ hervor: „Auf lokaler Ebene kann so über gemeinsame europäische Herausforderungen diskutiert werden und ein Austausch der Lösungsideen stattfinden.“

Internationale Verbindungen festigen

Michael Danzinger, ÖVP, ist in Mödling als Europa-Gemeinderat tätig und zudem seit über 15 Jahren Mitglied im Ausschuss für internationale Beziehungen, Städtepartnerschaften und Jumelage: „Städtepartnerschaften sind keine formale Angelegenheit. Sie leben und werden erlebt. Dafür müssen wir Europäerinnen und Europäer einander verstehen und wissen, wie der andere jeweils tickt.“

„Grenzüberschreitende Freundschaften sind die Basis für eine gemeinsame und starke Europäische Union. “

Das Verständnis dafür lasse sich durch das Pflegen von internationalen Freundschaften erlernen und bewahren, ist Danzinger überzeugt. In Mödling wird der rege Austausch mit den Partnerstädten großgeschrieben. Unter anderem war die U14 der Mödlinger Basketdragons sportlich in Esch sur Alzette (Luxemburg) unterwegs; seit 1996 ist dieser Termin fix im Turnierkalender verankert. „Neben der sportlichen Herausforderung haben sich im Laufe der Jahre feste Freundschaften vor allem zum Verein Basket Esch aber auch zu anderen europäischen Teams entwickelt“, nennt Danzinger ein belebendes Beispiel.

Für Eichtinger ist klar: „Grenzüberschreitende Freundschaften sind die Basis für eine gemeinsame und starke Europäische Union. Die enge Vernetzung europäischer Städte ist ein wichtiger Faktor für gute und stabile Beziehungen innerhalb Europas.“

