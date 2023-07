Kommunikatives Beisammensein

„Begonnen hat alles mit einer Frage im Sprach-Café: Wo können wir in Mödling grillen?“, erinnern sich die Soroptimist-Mödling-Verantwortlichen. In der Ukraine sei es üblich, im Sommer Grillfeste zu veranstalten. Die Soroptimistinnen, die das Sprach-Café seit April 2022 betreuen, machten sich umgehend auf die Suche nach einer Location. Die fand man im Garten des evangelischen Gemeindehauses Mödling.

Der Termin sprach sich in der ukrainischen Community rasch herum – und so kamen fast 50 Gäste, um in entspannter Stimmung den Sommer zu genießen und zu plaudern. Auf der (Grill-)Speisekarte standen österreichische Klassiker und ukrainische Spezialitäten, welche die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Sprach-Cafés beisteuerten.

Schon seit einem Jahr gibt es für Ukrainer, die derzeit in Mödling wohnen, jeden Freitagvormittag ein zwangloses Treffen zur Verbesserung der Deutschkenntnisse, das Sprach-Café. Das Besondere daran: Clubschwestern des Soroptimist Clubs Mödling helfen den Geflüchteten, Deutsch zu lernen. Die Pfarrgemeinde stellt das Evangelische Gemeindehaus in Mödling zur Verfügung.