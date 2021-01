Fast 15 Jahre war Erich Muck Kommandant der FF Gaaden, in seiner Ära wurde unter anderem die Mannschaft mit neuer Schutzbekleidung ausgestattet, vier Einsatzfahrzeuge durch neue ersetzt, das Feuerwehrhaus umfassend saniert und mit einem Zubau versehen. Es sei an der Zeit, die Funktion in jüngere Hände zu legen, meinte Muck im NÖN-Gespräch.

Mit Martin Jakubowics hat das FF-Team ihren neuen Kommandanten mit überwältigender Mehrheit gewählt, auch der bisherige Stellvertreter Alexander Hlousek konnte sich über eine eindrucksvolle Bestätigung freuen. Leiterin des Verwaltungsdienstes bleibt Elisabeth Di Lena.

Muck überreichte Martin Jakubowics symbolisch den Feuerwehrhauptschlüssel sowie seine Dienstgrade des Oberbrandinspektors.