Großeinsatz Chlorgas-Austritt in Gumpoldskirchen: Gefahr gebannt

Die Anzüge der Feuerwehrmitglieder wurden nach dem Einsatz dekontaminiert. Foto: FF GumpoldskirchenThomas Weigel

S pektakulärer Einsatz in einem Hotel in Gumpoldskirchen am Dienstagnachmittag.

Wie heute.at berichtete, ist es im Zentrum des Weinortes zu einem Großeinsatz gekommen. Im NÖN-Gespräch erklärte Mathias Seyfert, Pressesprecher des Bezirksfeuerwehrkommandos Mödling, dass Mitarbeiter Chemikalien zusammengemischt haben dürften, woraufhin chlorhaltiges Gas entwichen ist. „Über die näheren Umstände ist noch nichts bekannt. Es wird noch ermittelt.“ Unter Mitwirkung des Schadstoffzuges des Bezirks Baden (Schadstoffstufe III wurde ausgerufen) und weiterer vier Feuerwehren sei es gelungen, „die Situation rasch unter Kontrolle zu bringen, die Flüssigkeit zu binden und das Hotel zu belüften“. Es habe nie Gefahr für Personen bestanden. Die beiden Mitarbeiter seien zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht worden, die beiden während des Zwischenfalls vor Ort anwesenden Hotelgäste wurden evakuiert. Insgesamt waren 48 Feuerwehrmitglieder im Einsatz. Das Flüssigkeitsgemisch wurde in einem sicher verschlossenen Behältnis weggebracht. Foto: FF GumpoldskirchenThomas Weigel