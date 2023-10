Polizei vereitelte erneute Massenschlägerei am Bahnhof Mödling

Es ist noch nicht lange her (21. Oktober), dass Polizei und Rettung zu einem Großeinsatz Richtung Bahnhof Mödling ausrücken mussten. Die Bilanz der Massenschläger zwischen rivalisierenden Gruppen – die NÖN berichtete: drei Verletzte und unzählige Anzeigen bzw. Betretungsverbote. Vor wenigen Tagen wurde das Bezirkspolizeikommando Mödling darüber in Kenntnis gesetzt, dass sich rund 30 zum Teil bereits amtsbekannte Jugendliche aus Wien-Liesing und Mödling erneut zu einer Schlägerei auf dem Areal des Bahnhofes Mödling verabredet werden. Tatsächlich: Gemeinsam mit Kräften des Stadtpolizeikommandos Liesing, der Bereitschaftseinheit und der Schnellen Interventionsgruppe konnten die Jugendlichen von den Kräften des Bezirkes Mödling angehalten, kontrolliert, weggewiesen und zum Teil wegen unzähliger Verwaltungsübertretungen (Anstandsverletzung, Missachtung des Betretungsverbot in der Schutzzone) angezeigt werden.

„Aufgrund der hervorragenden Zusammenarbeit der Polizeikräfte konnten weitere Ausschreitungen verhindert werden“, berichtet der stellvertretender Bezirkspolizeikommandant, Andreas Cihlar. „Um zu verhindern, dass der Bahnhof Mödling ein Treffpunkt für derartige Auseinandersetzungen wird, haben wird bereits nach dem ersten Vorfall im Oktober insgesamt drei Schwerpunktaktionen mit massivem Polizeieinsatz durchgeführt, bei denen zahlreiche Identitätsfeststellungen durchgeführt und Betretungsverbote ausgesprochen wurden.“