Großer Dank der Bewohner Mädchen verhinderte Wohnungsbrand in Mödling, Retterin nun gesucht

Lesezeit: 3 Min Judith Jandrinitsch

E in Mädchen, das mit ihrem Hund Gassi ging, läutete am Dienstag, 21. Juni in einem Mehrparteienhaus in der Hochbründlgasse 7 Sturm, um die Mieter zu warnen: es brennt!