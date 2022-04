Münchendorfer Allround-Talent: Vorhang auf für Nina

Werbung

Voller Kinosaal zur Filmpremiere von „Dinner für Acht“ im Cineplexx Wienerberg. In diesem Genre-Mix aus Drama, Komödie, Horror und Thriller will ein jugendlicher Freundeskreis herausfinden, ob man mit unseren digitalen Geräten auch in der Privatsphäre überwacht werden und jemand permanent mithören kann. Sie schmieden während eines Dinners einen gefährlichen Plan und legen es darauf an erwischt zu werden.

Mittendrin statt nur dabei die Münchendorferin Nina Hafner, die nicht nur in der Rolle der Caro brilliert, sondern gemeinsam mit Tobias Alexander Ratka aus Traiskirchen den Titelsong „Escape Your Sight“ beigesteuert hat. „Die Premiere war der absolute Wahnsinn“, ist Nina begeistert: „Ich war davor so aufgeregt - meine erste eigene Kinofilmpremiere. Ich kann es immer noch nicht fassen, dass mein Traum in Erfüllung geht und ich auf der großen Leinwand zu sehen bin, mit lauter tollen, sympathischen und talentierten Kollegen. Ich bin absolut happy.“

Österreichweiter Kinostart ab 29. April

