Einsatzkräfte für Ernstfall im Tunnel Vösendorf gerüstet

Im Abstand von höchstens vier Jahren müssen in Tunneln, die länger als 500 Meter sind, Großübungen mit allen Einsatzorganisationen stattfinden. Im S1-Tunnel Vösendorf war es in der Nacht von Samstag auf Sonntag so weit.

„Solche Übungen sind ein absolutes Muss“

Ein Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten – so die Annahme – stellte die etwa 80 Einsatzkräfte auf die Probe. „Solche Übungen sind ein absolutes Muss“, sagt Hannes Zausnig, zuständiger Abteilungsleiter der ASFINAG Service GmbH, „von der reibungslosen Abwicklung eines solchen Extremereignisses und der guten Kommunikation unter den Beteiligten hängen Menschleben ab.“

Bei der Übung habe alles bestens geklappt, wie Zausnig bestätigt: „Alle Einsatzmannschaften agierten hochprofessionell und haben bewiesen, dass sie auch für diesen Ernstfall bestens gerüstet sind.“

