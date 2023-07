Strafmandat für Urlaubsheimkehrer

Jasmin Stangl hat „ein massives Problem mit der Gemeinde Vösendorf“. Ein Parkplatzproblem. Grundsätzlich stehe sie immer auf dem Privat-Parkplatz, zudem habe sie zu Jahresbeginn eine Parkgenehmigungskarte gelöst. Wobei sie sich sicher sei, dass „wir für die Blaue und Grüne Zone unterschrieben und die Bearbeitungsgebühr bezahlt haben“. Ein Trugschluss: „Wir waren auf Urlaub, haben eine Betreuung für unseren Hund gebraucht, also habe ich draußen geparkt.“ Bei der Rückkehr war ein Organmandat hinter dem Scheibenwischer deponiert: 27 Euro wegen fehlender Parkscheibe. „Wir wurden in keiner Weise informiert, dass wir nur in der Grünen Zone parken dürfen“, ärgert sich Stangl. „Ich finde das absolut nicht in Ordnung.“

In Vösendorf werden die Parkberechtigungen nach Wohnadresse vergeben. „Frau Stangl ist Anrainerin der Grünen Zone, daher gilt ihre Parkberechtigung auch für die Grüne Zone. Es gibt keine Möglichkeit, eine Berechtigungskarte für die Blaue und Grüne Zone zu erhalten“, heißt es in einer Stellungnahme der Gemeinde: „Über diesen Umstand wurde Frau Stangl mehrfach informiert, als sie die Parkkarte persönlich beantragt hat.“