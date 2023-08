Gründungsevent Bürger-Energiegemeinschaft in Startlöchern

Mödlings Energiestadtrat Otto Rezac freut sich auf die offizielle Gründung der Bürger-Energiegemeinschaft. Foto: privat

Werbung STORE ROOM Anzeige STORE ROOM - Das smarte Selfstorage ganz in deiner Nähe

V on lokalen Anbietern in Mödling erzeugter Strom soll im Rahmen einer Bürger-Energiegemeinschaft an Mitglieder fließen, die als Abnehmer dienen.

Der Sinn der Gründung der Bürger-Energiegemeinschaft (BEG) ist es, dass Strom zwischen den Mitgliedern regional ausgetauscht und dadurch gleichzeitig genutzt werden kann. „Aufgrund der Komplexität der netztechnischen Gegebenheiten im Raum Mödling wurde entschieden, für alle Interessierten eine Bürger-Energiegemeinschaft als gemeinnützigen Verein zu gründen“, sagt der dafür zuständige Stadtrat Otto Rezac, ÖVP. Dieser Verein wurde bereits im Juni diesen Jahres gegründet. Der operative Start der Energiegemeinschaft ist im Zuge eines Gründungsevents diesen Mittwoch am 30. August gemeinsam mit der Energie Zukunft Niederösterreich (EZN) im Raiffeisen Forum Mödling geplant. Dazu werden die Interessentinnen und Interessenten eingeladen, um der Energiegemeinschaft beizutreten. Rezac weiß: „130 Voranmeldungen hat es dafür bereits gegeben. Alle, die sich bis Ende August über das EZN-Portal angemeldet haben, sind beim Start im Herbst mit dabei.“ Mithilfe der ersten Modellrechnung konnte ermittelt werden, wie viel Überschuss-Strom anfällt und somit zukünftig gemeinschaftlich genutzt werden kann. Dies lieferte die Basis für die weitere Vorgehensweise. Gemeinnütziger Charakter steht im Vordergrund Rezac führt weiter aus: „Bei der Bürger-Energiegemeinschaft steht der gemeinnützige Charakter im Vordergrund. Mit ihr wird eine Basis geschaffen, um zwischen lokalen Verbrauchern und Erzeugern innerhalb der Bürger-Energiegemeinschaft Strom austauschen zu können. Der Preis ist ein reiner Durchlaufposten, weil der Verein gemeinnützig orientiert ist.“ Der Preis wird innerhalb der Gemeinschaft selbst festgelegt. Der Stromtausch selbst läuft über die „Autobahn“ der Wiener Netze. Mödling geht bei Energiegemeinschaften voran Rezac merkt an: „Der Strompreis war in den letzten Jahren so volatil, dass wir auf eine stabilere Phase gewartet haben, um mit der Bürger-Energiegemeinschaft zu starten. Jetzt ist der Zeitpunkt aber gekommen.“ Der Strompreis pro Kilowattstunde beträgt 19 Cent. Der tatsächliche Stromaustausch wird im Laufe des Septembers starten. Rezac ist stolz, „weil Mödling einer der ersten Städte ist, die damit gestartet haben“. Bis Dezember werden noch laufend Mitglieder aufgenommen. „Dann haben wir vor, jährlich zwei Termine anzubieten, wo ein Beitritt zur Bürger-Energiegemeinschaft möglich ist“, sagt Rezac, der auch als Obmann der BEG fungieren wird. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr im Raiffeisen Forum Mödling, Hauptstraße 27-29.