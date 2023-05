Guntramsdorf: Schüler zeigten Talent als Unternehmer

An der Mittelschule gewannen die Schüler der vierten Klassen im Rahmen des Junior Company Programms der Wirtschaftskammer (WKO) wertvolle Einblicke in die Abläufe der Arbeitswelt. Direktorin Erika Klonner ist stolz auf ihre Schützlinge: „Die Burschen und Mädchen haben unternehmerisches Denken und Handeln gelernt und viele praxisorientierte Einblicke in die Arbeitswelt gewonnen.“

An den Projekttagen wurden von den Schülern als Jungunternehmer zwei Junior Basic Companies gegründet: Die Firma A/C Pop der Klassen 4a und 4c produzierte T-Shirts mit eigens entworfenem Design. Die Firma Keysis der 4b und 4d stellte innovative Schlüsselanhänger her, die mit dem schuleigenen 3D – Drucker produziert wurden. „Wir haben in der Aula Verkaufsstände aufgebaut, die bei der Schulgemeinschaft große Beachtung fanden. Alle Produkte wurden rege umgesetzt, vor allem die Schlüsselanhänger waren heiß begehrt“, erzählt Klonner.

Schüler bekommen praktische Tipps zur Unternehmensgründung

Betreut und unterstützt wurden die Schüler bei diesem Programm von Lehrer Jan Schweiger und Lehrerin Jutta Kilgus. Als Projektpartner trat die Firma Axalta Coating auf. „Lehrlingsbeauftragter Clemens Hoberstorfer informierte die Schüler über grundlegende wirtschaftliche Zusammenhänge und versorgte sie mit vielen wertvollen Tipps zur Gründung eines eigenen Unternehmens. Beratung gab es auch für das Erstellen einer Risikoanalyse“, ist Klonner zufrieden.

Wie viel Gewinn erwirtschaftet werden konnte steht aktuell noch nicht fest, im Juni haben die „Jungunternehmer“ die Möglichkeit ihre Firmen im Rahmen einer Veranstaltung bei der WKO in Mödling zu präsentieren. Für Klonner sind „alle Teilnehmer des Projektes bereits jetzt Gewinner: Die Jugendlichen waren mit Begeisterung dabei, es ist gelungen die Vermittlung von Schlüsselqualifikationen durch lebendiges Lernen zu fördern.“

