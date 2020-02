Am heutigen Tag wurden drei gleichlautende Schreiben an die ÖVP, NEOS, SPÖ und FPÖ von den Grünen mit folgendem Text gesendet:

„Die Vollversammlung der GRÜNEN Mödling hat am Abend des 3. Februars 2020 beschlossen, den Parteien ÖVP, SPÖ und NEOS sofortige Gespräche zur Klärung der Zusammenarbeit während der künftigen Sitzungsperiode des Mödlinger Gemeinderats anzubieten.

Ziel sollte die bestmögliche Arbeit des Stadtparlaments zum Wohle der Bevölkerung unserer Stadt sein.“

Die GRÜNEN sind sich der Verantwortung für die Geschicke der Stadt besonders nach dem deutlichen Zugewinn an Vertrauen bei der Wahl vom 26.1.2020 bewusst und werden auch ihre Rolle in der Opposition in dem Sinn auslegen. Das bedeutet auch, die Hand zur Zusammenarbeit auszustrecken.

Der NÖN gegenüber hatte Grünen-Chef Gerhard Wannenmacher ja schon gesagt: „Wenn Schwarz-Rot tatsächlich schon fix sein sollte, dann wollen wir wenigstens Gespräche über die Rahmenbedingungen führen. Immerhin sitzen dann elf grüne Mandatare – darunter drei Stadträte – als Opposition im Gemeinderat.“