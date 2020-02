Rainer Praschak wird Mödlinger Orts-Vize .

Nach dem Aus für die schwarz-grüne Koalition in Mödling stellen sich die Grünen neu auf. Gerhard Wannenmacher, seit zehn Jahren Vizebürgermeister, wird dem Gemeinderatsteam nur noch als Gemeinderat angehören. Stadtrat Rainer Praschak wird in der konstituierenden Sitzung am Samstag als 2. Vizebürgermeister vorgeschlagen.