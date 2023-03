Rund um Klima und Energie

Alles zum Thema PV-Anlage (technisch, fördermäßig, etc.) läuft bei den Experten Wieland Kahl, Christof Federle und Martin Sturm zusammen. Mit Balkon-Kraftwerken beschäftigt sich eine andere Gruppe: Was kostet es, wie funktioniert die Installation und was ist zu beachten? Fragen zur Erneuerbaren Energiegemeinschaft Perchtoldsdorf wurden am kurzen Weg beantwortet. Diese hat im Jänner ihren Betrieb aufgenommen und es stoßen laufend neue Mitglieder dazu. Es wird im April eine Generalversammlung zur Evaluierung und gegebenenfalls eine Nachjustierung der Tarife geben. Martin Fürndraht berichtete als geschäftsführender Gemeinderat für Energie und Wirtschaft den aktuellen Stand der Ausschreibung für die 610 kWp-PV-Anlagen auf gemeindeeigenen Dächern.

E-Mobilität, insbesondere die Ladeinfrastruktur, Carports und Fahrzeuge wird wohl ein weiterer großer Themenkreis. Speicher in allen Varianten und Smartmeter sind gleichfalls wichtige Themen. Eine Neigungsgruppe "Hausgemeinschaften" beschäftigt sich mit dem Thema "PV-Anlagen und Wohnungseigentümer-Gemeinschaften". In einer zweiten Blitzlichtrunde wurde „in allen Schattierungen“, aber auch wertschätzend über den Klimawandel diskutiert. Der nächste Stammtisch wird am Freitag, den 5. Mai um 18 Uhr wieder am gleichen Ort stattfinden, aber künftig wird nach Meinung von Initiator Christian Apl wohl eine größere Location für diese Treffen erforderlich sein.

