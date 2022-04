Mit voller Kraft voraus in Gießhübl

Werbung

„Ich freue mich, dass bei der Gemeinderatssitzung so große Einigkeit geherrscht hat“, kommentiert Ortschef Johannes Seiringer, ÖVP, das Ergebnis der Abstimmung, die mit nur zwei Enthaltungen durchaus Einigkeit signalisierte. Immerhin standen die Errichtung des Kindergartens in der ehemaligen „Bärenhütte“ und die Verlegung des Bauhofs zum Altstoffsammelzentrum auf der Tagesordnung. Der Grundsatzbeschluss für die Errichtung des Kindergartens wurde in Form eines Mietkaufvertrages gefasst. 30 Jahre lang wird das Objekt gemietet, dann hat die Gemeinde eine Kaufoption, wobei die letzten zehn Jahre der Mietzahlung angerechnet werden.

„Wir haben uns eingehend juristisch beraten lassen und dann auch gleich unterschrieben“

„Wir haben uns eingehend juristisch beraten lassen und dann auch gleich unterschrieben“, zeigt sich Seiringer zufrieden. Die Causa Kindergarten wird in der Vorstandssitzung im Mai behandelt werden, man hofft dann schon, die Ausschreibung und die Textierung vorbereiten zu können. „Bei der Umsetzung des Projektes werden wir einen Generalunternehmer suchen, ein Konsortium, das das Design übernimmt, die gesamte Umsetzung und auch die Kostenaufstellung und -abwicklung“, erläutert Seiringer. In der Ausschreibungsphase befindet sich die Zusammenlegung von Bauhof und Altstoffsammelzentrum.

„Hier möchte ich alle Betroffenen, also die Bediensteten, die in den Anlagen beschäftigt sind, in die Entscheidung einbeziehen, sie wissen am besten, welche Punkte hier zu bedenken sind.“

Man wird sich in anderen bestehenden Anlagen umsehen und auch eine bürgerfreundlichere Gestaltung der Öffnungszeiten andenken.

