Prozess um „Verletzung des Amtsgeheimnisses“ geht weiter

Der 48-Jährige ist geschäftsführender Gemeinderat in Guntramsdorf und als solcher auch im Gemeindevorstand, wo er die Punkte für die geplante Tagesordnung der nächsten Gemeinderatssitzungen immer vorab bekommt. Der Angeklagte soll 2021 einem befreundeten Heurigenwirt vorgewarnt haben, dass die Gemeinde für sein Areal, dass er als Bauplatz für eine Wohnhausanlage verkaufen wollte und für das es ohnehin schon eine Bausperre gab, eine Mindestgrundstücksgröße von 1.700 Quadratmetern beschließen will. Worauf der Verkäufer mit einem Antrag auf Grundteilung auf rund 800 Quadratmeter einige Tage vor der Gemeinderatssitzung reagierte und so den Beschluss verhinderte. Guntramsdorfs Bürgermeister Robert Weber, SPÖ, sagte vor Gericht: „Die Gemeinde wollte dort auf dem Areal keinen Wohnbau, gleich dahinter ist Gewerbe- und Industriegebiet. Deshalb wurde im Gemeinderat einstimmig die Bausperre beschlossen. Im Bauausschuss wurde dann die über die Mindestgrundgröße von 1.700 Quadratmetern pro Baugrund gesprochen, denn je größer der Grund, desto weniger kann man damit verdienen, weil nicht so viele Gebäude errichtet werden können.“ Die Vorbesprechung im Gemeindevorstand habe am 22. September stattgefunden und am 30. September habe der Eigentümer die Grundteilung auf rund 800 Quadratmeter beantragt. Der Ortschef: „Es war seltsam, dass der Verkäufer anruft, sonst fragen immer die Käufer nach, was an Bebauung möglich. Außerdem war der Zeitpunkt kurz vor der Beschlussfassung im Gemeinderat auffällig, ich dachte gleich an 'Zund' als ich es hörte.“ Dass es der Bürgerlisten-Gemeinderat war, der da ein Amtsgeheimnis verraten hat, sei ihm dann von einem Architekten zugetragen worden, den der Angeklagte mehrmals aufgefordert haben soll, die Pläne für die neue Grundteilung für den Verkäufer rasch fertig zu stellen, weil die Gemeinde da etwas plane.

Der Angeklagte bekannte sich als nicht schuldig

Der Angeklagte bekannte sich nicht schuldig, sein Anwalt, Nikolaus Mitrovits führte aus, dass er mit dem Architekten wohl wirklich geredet habe, aber sicher nicht öfter. Der Bürgerlisten-Politiker, er ist Unternehmensberater und hat mit einem Freund eine Immobilienfirma, gab an, dass der Verkauf des Grundstücks im September 2021 schon abgewickelt gewesen sei. „Die Infos über die Mindestgrundstücksgröße von 1.700 Quadratmetern war für mich nicht relevant, weil der Kaufvertrag ein paar Tage zuvor schon unterschrieben wurde.“ Dieser scheiterte allerdings an der Finanzierung, das Grundstück wurde erste im nächsten Jahr von einem anderen Käufer erworben. Dass seine Immobilienfirma 20.000 Euro Honorar vom Verkäufer bekommen habe, gab der Angeklagte vor Gericht zu. Der Richter: „Sie hatten also ein persönliches Interesse am Verkauf?“ Der Politiker: „Ja“. Der Prozess wurde vertagt.