Stars der Jazzgitarren-Szene treffen sich in Brunn am Gebirge

Das Musikfestival „Guitar Days“ setzt sich aus Workshop und Konzerten zusammen und findet heuer zum dritten Mal in Brunn am Gebirge statt. Vom 6. Juli bis 9. Juli 2023 werden drei international im Spitzenfeld agierende Dozenten für ein besonderes Erlebnis sorgen. Initiiert wurden die „Guitar Days“ von Miroslav Mirosavljev, Musikschullehrer der Musikschule Brunn am Gebirge-Maria Enzersdorf, der auf internationalen Bühnen als Jazz-Gitarrist „Micky Lee“ bekannt ist.

Internationale Jazzgitarren-Stars in Brunn

Gemeinsam mit dem Kulturreferat unter der Ägide von Kulturreferentin und Gemeindevorständin Renate Feiks, SPÖ, und Musikschuldirektor Wolfgang Weißensteiner wird der Workshop für Fans der Jazz-Gitarre organisiert. Gilad Hekselman ist eine der führenden Stimmen der Jazzgitarre. Nur wenige Jahre nach seiner Ankunft in New York im Jahr 2004 teilte der gebürtige Israeli bereits die Bühnen mit einigen der größten Künstler der New Yorker Jazzszene. Staffan William-Olsson wurde in Göteborg, Schweden geboren und zählt ebenfalls zu den Ausnahmekünstlern in der Welt der Jazz-Gitarre.

Den Auftakt der Konzertreihe bildet am Freitag, 7. Juli eine Jam Session beim Weinbau Wieninger in Brunn am Gebirge (freier Eintritt, Reservierung erbeten). Am Samstag, 8. Juli werden die Dozenten für Gänsehaut-Feeling sorgen. Staffan William-Olsson, Gilad Hekselman und Micky Lee verwandeln den Hof des Heimathauses in ein internationales Zentrum der Jazz-Gitarre. Am Sonntag treten die Teilnehmer des Workshops in unterschiedlichen Formationen auf. Konzerte: 7. Juli, 19.30 Uhr: Jam Session Weinbau Wieninger, Reservierung unter 0664-8279322 8. Juli, 19.30 Uhr: Dozentenkonzert Gilad Hekselman/Staffan William-Olsson/Micky Lee im Heimathaus, Brunn am Gebirge, Leopold Gattringer-Straße 34 9. Juli, 18 Uhr: Teilnehmerkonzert – Studenten des Workshops im Heimathaus Brunn, Leopold Gattringer Straße 34.