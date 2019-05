Die Vereinsleitung der Gumpoldskirchner Spatzen hatte ein ganz besonderes Abschiedsgeschenk für Chorleiterin Elisabeth Ziegler parat: Die Goldhauben, die traditionelle Kindertracht von Gumpoldskirchen.

Josef Wolfgang Ziegler hatte die Hauben nach der Amerikatournee 1958 für den Chor anfertigen lassen. Danach wurden sie bei zahlreichen Auftritten getragen, ehe sie am Dachboden des elterlichen Hauses aufbewahrt und ab und zu an Weinhauerfrauen rund um Hedi Thiel verborgt wurden. Thiel sang einst selbst im Kirchenchor unter der Leitung von Josef Wolfgang Ziegler und bewahrte die Häubchen einige Jahre lang auf. Nach ihrem Ableben blieb der Koffer verschwunden, Elisabeth Ziegler glaubte ihn verloren.

"Es war ein spannender Moment"

Im Zuge der Vorbereitungen für das Jubiläumskonzert machte sich Gemeinderätin Dagmar Händler, ÖVP, Gedanken über ein passendes Abschiedsgeschenk für die verdiente Chorleiterin. Dabei erinnerte sie sich dunkel an einen großen blechernen Koffer in einem Kammerl am Gemeindeamt und meinte sich zu erinnern, dass darin Trachtenhäubchen verstaut wären.

Gemeinsam mit Volksschuldirektorin Brigitte Krüger, die einst auch bei den Spatzen sang und die Goldhauben getragen hatte, ging man auf Schatzsuche ins Tourismusbüro. „Es war tatsächlich ein spannender Moment, als wir den alten Koffer geöffnet haben und die Häubchen zum Vorschein gekommen sind“, erzählt Händler. Auch Vereinsvorstand Jürgen Beilein ist froh darüber, dass die fragilen Hauben wieder aufgetaucht sind: „Die Goldhauben sind ein Markenzeichen der Spatzen und lagerten über viele Jahre gut behütet aber eben unerkannt in Räumlichkeiten der Gemeinde. Für uns ist es ein großes Glück und eine ebensolche Freude, dass wir Elisabeth Ziegler bei der Festmatinee damit überraschen konnten.“ Dem Chor stehen die Hauben als lebendiges Stück Geschichte damit wieder zur Verfügung.