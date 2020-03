Ortschef Ferdinand Köck und seine Frau Michaela haben sich nach einem Skiurlaub in Ischgl in freiwillige zweiwöchige Quarantäne begeben.

Beide waren und sind zwar völlig symptomfrei, haben sich jedoch eine 14-tägige Quarantäne auferlegt – kurz, bevor die Bundesregierung diese Maßnahme für alle Bürgerinnen und Bürger verkündet hat. „Ich werde selbstverständlich in dieser Zeit keine öffentlichen Termine wahrnehmen“, erklärt Köck. Am Heimweg aus dem Paznauntal habe er von der Sperre gehört und umgehend die Gesundheitshotline angerufen, um die weitere Vorgangsweise zu besprechen. „Nachdem wir uns beide völlig gesund fühlen und keinerlei Krankheitssymptome zeigen, gab es keine Empfehlung zur Separation. Wir werden dennoch die Frist einhalten“, erzählt Köck.

Ausreichend Vorräte habe man daheim. „Wir schauen auf uns“, verspricht der Bürgermeister und hofft gleichzeitig auf ein Umdenken in Folge der Coronakrise, was die Verlagerung vieler Produktionen in den asiatischen Raum betrifft. „Wir müssen wieder geerdet und normal werden und weg vom Auslagerungsdenken kommen. Wir sollten uns nicht auf die anderen verlassen und aus reiner Profitgier billigere Produktionswege suchen“, ist Köck überzeugt.