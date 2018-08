Ums leibliche Wohl kümmern sich fünf Gastronomiebetriebe mit regionalen Spezialitäten.

Das musikalische Rahmenprogramm hat es in sich. Am Sonntag waren „5/8erl in Ehr’n“ zu Gast, am Dienstag folgt „Wiener Wahnsinn“, Birgit Denk kommt am Samstag, den Abschluss bilden die Blues Schrammeln mit Ulli Bäer.

Der Eröffnung durch Gumpoldskirchens Weinkönigin Natascha I., Weinkönig Alfred III. und Vize-Landesweinkönigin Teresa I. wohnten unter anderem auch VP-Landessrat Martin Eichtinger und SP-Landtagspräsidentin Karin Rennen bei.

www.weinsommer-gumpoldskirchen.at