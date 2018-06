Der Fassbinderhof bietet im Sommer Unterhaltung der ganz besonderen Art. Im Rahmen eines Kabarettsommers wollen die Geschwister Birgit und Christoph Grill ein junges kulturinteressiertes Publikum ansprechen. „Wir möchten unser Spektrum erweitern und kulturelle Highlights in gemütlicher Atmosphäre bieten“, erzählt Birgit Grill. Dazu hat man drei bekannte Kabarettisten mit ihren aktuellen Programmen angeheuert: „Wir wollen unterhalten, unsere Gäste sollen mit allen Sinnen genießen. Dazu gehört neben gutem Essen und Trinken auch Kabarett auf bestem Niveau.“

Niveauvolle Unterhaltung in Gumpoldskirchen

Das Ziel des Konzeptes ist es, niveauvolle Unterhaltung nach Gumpoldskirchen zu bringen, das kulturelle Leben vor Ort zu bereichern und den Fassbinderhof als kulturelle Institution zu etablieren. Für Grill ist der Kabarettsommer ein Pilotversuch um auszuloten, ob dieses kulturelle Angebot im Ort Platz hat und auch angenommen wird. Dementsprechend niedrig sind die Kartenpreise mit 10 Euro angesetzt: „Die Einnahmen geben wir an die Künstler weiter, wir wollen einen netten Abend bieten und neue Gäste ansprechen“, erklärt Grill. Veranstalter Philipp Tomasovsky kann sich bei entsprechendem Erfolg eine Fortsetzung vorstellen.

Die Geschwister führen den Fassbinderhof nun in der sechsten Saison, nach der Übernahme des Hauses von ihren Eltern und haben das Angebot insgesamt sehr verändert: „Wir führen den Betrieb als Weinrestaurant mit Eigenbauweinen, und haben durchgehend von April bis Dezember geöffnet.“

Am 29. Juni tritt Aida Loos mit dem Programm „Achtung! Fertig! Loos!“ auf, am 20. Juli folgt Dieter Chmelar mit „Wissen Sie nicht, wer ich war?“ und am 24. August performt Gerald Fleischhacker mit „Alles wahr!“.

Karten: info@fassbinderhof.at