Frischer Wind am Pult beim Frauen-Kammerchor

Der Frauen-Kammerchor „Cantilena“ hat einen neuen Chorleiter: Matthias Schoberwalter übernahm die musikalische Leitung des 15-köpfigen Ensembles von Camilo Santostefano, der aktuell berufliche Projekte in seinem Heimatland Argentinien abwickelt.

Musikalisch hat Schoberwalter einiges vor, er will „vielfältig wirken: Mein Ziel ist es, anspruchsvolle Literatur zu erarbeiten und damit Konzerte zu gestalten“. Die Feuertaufe beim ersten gemeinsamen Auftritt, einer Festmesse der gemeinsamen Ehejahre in der Pfarrkirche, ist geglückt.

Der 25-Jährige hat in Wien Musikerziehung studiert und wird im Jänner seinen Master im Chordirigieren abschließen. Internationale Erfahrung hat Schoberwalter während eines Auslands-Studienjahres in Helsinki gesammelt. Künftig will er auch in Gumpoldskirchen in „interdisziplinäre Konzertformate hineinschnuppern und Musik im heutigen Kontext, etwa als regiegesteuertes Projekt, verbunden mit Tanz, Lesungen oder Schauspiel näher an das Publikum heranbringen.“

Musikalische Einheit ist eine große Herausforderung

Als schwierige Aufgabe sieht es Schoberwalter, „aus all den Stimmen eine musikalische Einheit zu formen: Es kommen immer wieder neue Klangfarben dazu. Ich möchte aus jeder Sängerin ihr Potenzial an Musikalität und Kreativität herausholen und trotzdem das Gesamtensemble leidenschaftlich und musikalisch entwickeln“.

Stimmbildung ist Schoberwalter besonders wichtig, hier könne „viel falsch gemacht werden: Wir arbeiten auch technisch daran, wie man die Hilfsmuskulatur und die Zunge beim Singen gesund einsetzt. Mit der Stimmbildung ist man nie fertig“.

Schriftführerin Ulrike Langhans freut sich über „den frischen Wind und neuen Elan am Dirigentenpult: Matthias ist wahnsinnig motiviert, er hat eine Menge Energie und versprüht bei den Proben sehr viel Fröhlichkeit“. Das bunt gemischte Ensemble aus 24- bis 70-jährigen Frauen arbeite mit ihm „gerne und konzentriert“.

