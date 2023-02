Traditionelles Treffen: Pacht für Göd'sche Buche bezahlt

Werbung

All das aus "historischem" Grund. Auf Gaadener Gemeindegebiet steht der Baumstumpf der einst stolzen Buche, die sich 2001 dem damaligen Gumpoldskirchner Bürgermeister Richard Göd bei einer Rodelfahrt in den Weg stellte und für eine gebrochene Nase sorgte. Jahr für Jahr entrichten die Gumpoldskirchner seither zwei Flaschen Königswein an die Gaadner, damit der Göd-Gedächtnis-Stumpf so lange stehen bleiben darf, bis er von alleine umfällt. Unmittelbar daneben sprießt bereits die als Ersatz gepflanzte Buche, um das denkwürdige Ereignis bis in alle Ewigkeit hochhalten zu können.

