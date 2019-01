Fraktionschef Tilman Voss hat sich nach 15 Jahren in der Ortspolitik und 12 Jahren im Gemeinderat, von der Parteispitze zurückgezogen. Seine Arbeit im Gemeinderat beschreibt der Grüne als „hartnäckig und teils mühevoll. Ich habe Entscheidungen hinterfragt, Missstände angeprangert und Debatten gefordert“.

In seinem Bemühen nach parteiübergreifender Kooperation sei er wiederholt an der „Farbenlehre“ und an dem aus seiner Sicht patriarchalischen Amtsverständnis der Bürgermeisterpartei gescheitert: „Gegen diese Hindernisse war leider mit sachlicher Argumentation oft nicht anzukommen.“

Nun gibt Voss den Weg frei: „Ich trete bei der nächsten Gemeinderatswahl nicht mehr an und gebe die Verantwortung für die Grünen in Gumpoldskirchen ab.“ Über seine Nachfolge im Gemeinderat wird im Laufe des Monats beraten. Im Gespräch ist der Biotechnologe Matthias Wieser. Fraktionssprecher im Gemeinderat ist ab sofort Karl Kühn.