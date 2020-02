Ausnahmezustand im Novomatic-Bereich der ICE in London. Admiral-Testimonal David Hasselhoff, aktuell im Londoner West End in Musical "9 to 5" engagiert, schrieb sich die Finger wund, stand für hunderte Selfies parat und schnitt mit den Novomatic-Vorständen Harald Neumann und Ryszard Presch die Jubiläumstorte an.

Der von Professor Johann Graf gegründete weltweit tätige Glücksspielkonzern mit Sitz in Gumpoldskirchen wird heuer 40!