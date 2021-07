Der neue Flächenwidmungs- und Bebauungsplan liegt zur Einsicht auf. Die Grundsatzbeschlüsse zu dem Raumordnungskonzept, das große Bauprojekte mit vielen Wohneinheiten nordwestlich der Bahn verhindern soll, wurde vom Gemeinderat bereits im Vorjahr einstimmig beschlossen. Rund ein Jahr lang tüftelten Experten und Gemeindeverantwortliche am Konzept, nun wurde der Plan von Bürgermeister Ferdinand Köck, ÖVP, mit Fachleuten und Raumplanern erstmals - Corona-konform gestaffelt - öffentlich präsentiert.

Köck will durch das neue Konzept die Bebauungsdichte im Altort nicht weiter erhöht wissen: „Unser Ortskern mit dem vielen Grün, den Gärten und dem besonderen Flair soll erhalten bleiben, es geht um das gesamte Ortsbild.“

Im Altort gibt es zahlreiche große Grundstücke, die für große Bauträger attraktiv wären: „Der neue Flächenwidmungsplan schiebt dem verdichteten Wohnbau im historischen Altort einen Riegel vor.“ Mit Ensembleschutz und definierten Schutzzonen sei aber auch gewährleistet, dass der Ortscharakter erhalten bleibt.

Die Opposition habe beim Bebauungsplan laut Köck „konstruktiv mitdiskutiert.“ Christian Tschirk, Vorsitzender der SPÖ, mahnt allerdings: „Ich sehe die Gefahr einer ausufernden Versiegelung und Verdichtung an den Rändern bzw. im unteren Ort.“

Eine zweite Präsentation findet am 13. Juli statt, danach können noch Einwendungen eingebracht werden. In den kommenden Monaten sollen in Abstimmung mit dem Land NÖ konkrete Verordnungen erarbeitet werden, damit der Bebauungsplan noch heuer in Kraft treten kann.