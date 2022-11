Neuer Jugend-Roman: Mysteriöse Rätsel rund um alte Bücher

Autorin Daphne Mahr hat nach ihrem erfolgreichen Debüt „Book Love – Aus Versehen buchverliebt“ ihr zweites Werk vorgestellt. Der Fantasyroman mit dem Titel „Das Antiquariat der verlorenen Dinge“ soll Kinder ab zwölf Jahren „ohne erhobenen Zeigefinger zum Lesen anregen: Ich wollte wieder eine Geschichte schreiben, in der es um die Liebe zu Büchern und zum Lesen geht“.

Diesmal hat sich Mahr ganz auf die Welt der alten Bücher konzentriert und ein uriges Antiquariat in der französischen Stadt Lyon zum Schauplatz der Handlung auserkoren. Ebendort verbringt die 16-jährige Clara Bernstein ihre Sommerferien für ein Praktikum, doch es dauert nicht lange, bis sie bemerkt, dass es in diesem Laden nicht mit rechten Dingen zugeht: Bücher werden in geheimnisvolle Schränke verschlossen und nachts schleichen rätselhafte Gestalten in der Gasse herum. Als Clara dann auch noch auf einen verlorenen Gegenstand zwischen den Seiten eines alten Buches stößt, tritt sie unwissentlich eine Kette magischer Ereignisse los.

Schnitzeljagd quer durch Frankreich

Mahr will vor allem die junge Leserschaft für „alte Themen begeistern, in dem ich Geschichten abenteuerlich, spannend und zugleich humorvoll erzähle. Ehe Clara sich‘s versieht, befindet sie sich auf einer aufregenden Schnitzeljagd quer durch ganz Frankreich, bei der sie den Rätseln zwischen den Buchseiten nachjagt und auch noch magische Familiengeheimnisse aufdeckt“.

Immer an ihrer Seite ist Théo, der Neffe der Antiquariatsbesitzerin: „So erlebt Clara nicht nur ein großes Abenteuer im sommerlichen Frankreich, sondern auch die erste Liebe.“

Die Wahl-Gumpoldskirchnerin Mahr sammelt selbst schon lange alte Bücher und hat sich für die Recherche zum aktuellen Buch „noch intensiver mit den Themen Antiquariat, Buchbinderei und alten Schriften auseinandergesetzt: Die Arbeit hat mir ganz besonders große Freude gemacht, weil es gerade in der Gegend von Mödling, Baden und Wien viele ausgesprochen schöne Antiquariate gibt. Einige davon habe ich zu Recherchezwecken besucht und mich inspirieren lassen“.

Spaziergänge gegen Schreibblockaden

Schreibblockaden bekämpft die junge Autorin mit Ausflügen in die nahe Natur: „Es gibt natürlich auch Tage, an denen es nicht so gut läuft. Da will die Fantasie dann nicht. Da bin ich dann froh, in Gumpoldskirchen zu leben, ich muss einfach nur aus der Haustüre treten und schon kann ich mit meinem Hund durch die Weinberge spazieren. Das ist das beste Mittel gegen alle Arten von Schreibblockaden.“

Mahr versucht, in ihren Romanen Inhalte so zu verpacken, dass sich junge Menschen angesprochen fühlen: „Hier geht es nicht immer nur darum, was mich als Erwachsene fasziniert. Da die wenigsten Jugendlichen in ihrer Freizeit einfach einmal eben in ein Antiquariat einkaufen gehen, versuche ich, ihre Neugierde auf alte Bücher in Antiquariaten durch magische Verstrickungen zu wecken.“

„Große Glücksmomente“ erlebt die Autorin bei Lesungen, wenn „Jugendliche, die bisher kaum Bezug zu Büchern hatten, plötzlich ganz viele Fragen stellen und es kaum erwarten können, das Ende der Geschichte zu erfahren“.

