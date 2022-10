Parkgebühr beim "Richardhof" soll wieder fallen

Der Mödlinger Anwalt Stefan Traxler will durch eine Klage erreichen, dass die Parkgebühr am Areal des Richardhofes wieder fällt. „Dieser Parkplatz wird seit über 40 Jahren von Besuchern – wie auch von mir – unentgeltlich benutzt, um den Wald zu Erholungszwecken zu betreten. Ich bin dort mehrmals pro Woche, gehe laufen oder mit meinem Hund spazieren und möchte erreichen, dass das Areal für die Öffentlichkeit wieder kostenlos nutzbar wird.“

Seine Forderung stützt Traxler juristisch auf ein sogenanntes Servitutsrecht – die Tatsache, dass die Allgemeinheit gewisse Rechte an öffentlich zugänglichen Orten bzw. Wegen durch mehr als 30-jährige, gutgläubige Benutzung „ersitzen“ kann.

„Das wird vor Gericht geklärt werden.“

Im konkreten Fall das Recht zum kostenlosen Parken und Benützen der privaten Zufahrtsstraße.

Um dieses Recht für die Allgemeinheit zu sichern, hat es Traxler für sich persönlich eingeklagt: „Ich registriere, dass die Zahl der Ausflügler merklich zurückgegangen ist, seit das Parken kostenpflichtig ist. Ältere oder gebrechliche Leute, die nur mit dem Auto zum Areal kommen können oder sozial Schwache werden von einem Besuch abgehalten.“

Eigentümer Filippo Drasche-Wartinberg will vor der ersten Tagsatzung Mitte November keine öffentliche Stellungnahme abgeben: „Das wird vor Gericht geklärt werden.“

