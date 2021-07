Der Weinsommer rund um den Kirchenplatz findet heuer von 14. bis 22. August statt. Das Organisationsteam rund um Gemeinderätin Dagmar Händler, ÖVP, Johanna „Pipsi“ Gebeshuber und Martina Krug-Weninger freut sich auf ein wenig Normalität nach einem abgespeckten Weinfest im letzten Jahr: „Die Flaniermeile wird sich wieder über den Schrannenplatz und Teile der Wiener Straße erstrecken. Alle sind eingeladen, die Atmosphäre mit den gedeckten Tischen und dem tollen Weinangebot zu genießen.“ Auch ein Kinderprogramm wird es geben.

Bereits fixiert ist das Musikprogramm, Händler ist froh, dass Thomas Andreas Beck auch im sechsten Jahr der Veranstaltung als Kurator fungiert.

Der Miterfinder und Gestalter der Veranstaltung versprüht jede Menge Elan und Freude über die gelungenen Buchungen, die allesamt für hohe Qualität stünden: „Wir bedienen uns in einer für Weinfeste untypischen Sparte der Musikszene, wir haben eine hohe Quote an Amadeus- Preisträgern im Line-up, wie ,Yasmo und die Klangkantine’ oder ,Buntspecht.“

Erneut Top-Acts zu Gast beim Weinsommer

Beck ist stolz, beim Weinfest vor allem Vertreter der „authentischen Musikszene aus Wien und Niederösterreich zu Gast zu haben: Wir buchen immer Künstler, die mit Eigenkompositionen spielen, teilweise spielen sie im Wiener Dialekt“.

Der kostenlose Eintritt zu dem Programm, „für das man woanders viel zahlen müsste“ werde durch eine Kombination aus Sponsoring und Unterstützung seitens des Landes NÖ und der Gemeinde möglich.

Abzusagen war für Beck heuer „keine Option. Die Künstler sind durchwegs hungrig auf Auftritte und waren sofort bereit zu spielen. Wer aufhört zu planen und zu hoffen, hat das Leben aufgegeben“.