Nicht weniger als 240 Geräte wurden 2019 ins Repair Café in die Gartengasse gebracht, berichtete Alfred Peischl, darunter diverse Haushaltsgeräte (45), Elektrogeräte (41), Audiogeräte (37), Staubsauger (17) und Radios. „78 Prozent der Geräte konnten wieder funktionsfähig gemacht werden“, betonte Peischl. Bei 12 Prozent sei man zwar auf die Fehlerquelle gestoßen, eine Reparatur kam allerdings zu teuer. Zehn Prozent der Geräte waren nicht mehr zu retten.

Die Reparaturen werden von vier ehrenamtlichen Experten durchgeführt, die von einem Administrator unterstützt werden und die für ihre Tätigkeit kostenlos zur Verfügung stehen. Die eingenommenen Spenden werden zur Aufrechterhaltung des Betriebes und zur Anschaffung von Werkzeug verwendet.

Noch eine Bilanz kann sich sehen lassen: „Im Laufe der vier Jahre – drei in Mödling, eines in Gumpoldskirchen – „konnte eine Tonne Elektroschrott vermieden werden“, merkte Peischl an.