Im Frühjahr 2016 startete Alfred Peischl die „Reparatur-Donnerstage“ in der Hand.Werk.Stadt Mödling. Nun hat er sich entschlossen, ein eigenes „Repair Café“ im Ort zu etablieren.

„Es hat eine Weile gedauert, bis wir geeignete Räumlichkeiten gefunden haben. Nun habe ich meinen eigenen Platz und muss mein Werkzeug nicht mehr ständig hin und her räumen“, erzählt der gelernte Elektroingenieur. Die Gemeinde hat ihm dafür einen Raum in der ehemaligen Landwirtschaftlichen Fachschule zur Verfügung gestellt. Das Repair Café ist eine Privatinitiative auf ehrenamtlicher Basis. Defekte Geräte werden gemeinsam mit dem Besitzer in Augenschein genommen und, wenn möglich, instandgesetzt. Spenden nimmt das Team gerne an, davon wird Material und benötigtes Werkzeug gekauft. „Wir freuen uns über knisternde Scheine, klimperndes Kleingeld macht uns Angst“, scherzt Peischl.

Die Leute kommen meist mit kaputten Elektrokleingeräten. Für den Bastler kein Problem. „Oft sind es lediglich ausgerissene Kabel oder andere Kleinigkeiten, die zu reparieren sind“, erzählt Peischl, der sich selbst als Praktiker beschreibt und auch zuhause alles selbst repariert.