Im still gelegten Steinbruch in Gumpoldskirchen haben sich Vertreter aller Blaulichtorganisationen und Staatssekretär Magnus Brunner, der im Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie tätig ist, versammelt.

Gebannt blicken alle auf die felsigen Wände des Steinbruchs, die Blicke wandern weiter ins Blau des Himmels, wo eine Drohne, gelenkt von Drohnenpiloten der FF Brixlegg damit beschäftigt ist, nach einem verunglückten Wanderer zu suchen. Die Drohne ist mit einer Wärmebildkamera bestück, so lässt sich der Verunglückte leicht aufspüren. Die Einsatzkräfte überwachen diesen Vorgang vor einem riesigen Bildschirm, der eigens für die Vorführung dieses Übungsszenarios in ein FF-Auto der FF Gumpoldskichen gebracht wurde. Die Verbindung zwischen Übungsort und den Gästen hat Richard Feischl hergestellt, bis Jänner dieses Jahres Bezirksfeuerwehrkommandant.

„Ich kenne die Besitzerfamilie des Steinbruchs, wir haben ein gefahrloses Gelände gebraucht, um die Vorführung mit den Drohnen durchführen zu können“, erläutert Feischl.

Aktuell ist Feischl an Forschungsprojekten der „Joanneum Research-Forschungsgesellschaft“, der Kepler-Universität in Graz sowie dem „Lakeside Lab“ in Klagenfurt beteiligt, bei denen es um die Optimierung von Katastrophen- und Waldbrandschutz geht: „Wir erforschen die neuesten Technologien – wie Drohnenflüge zur Waldbrandvermessung – beim Auffinden von Glutnestern und zur Personensuche“, erläutert Feischl.

Ins Rollen gebracht hat den von Freiwilligen Feuerwehren, Wasserrettung, Bergrettung und Samariterbund angestrebten ausgeweiteten Drohneneinsatz eine Arbeitsgruppe, bei der sich Andreas Oblasser vom Bezirksfeuerwehrverband Kufstein an vorderster Front engagiert.

Drohnen unterstützen im Einsatz sinnvoll

Er war mit den Kameraden der FF Brixlegg angereist, „weil wir in den Tiroler Bergen schon sehr positive Erfahrungen gemacht haben, etwa bei der Lokalisierung von vermissten“. Das würde Mannschaftsressourcen sparen und auch den Aufwand und die Kosten, die ein Helikoptereinsatz mit sich bringt. Nach der Beseitigen mannigfacher Hürden aufgrund eines EU-Regulativs, siehe Infobox, hoffen die Einsatzkräfte auf weitere Erleichterungen, was den Drohneneinsatz der Blaulichtorganisationen betrifft. So ist es bis jetzt nicht gestattet, eine Drohne „außer Sicht“ zu fliegen, „das heißt, wenn ich einen Vermissten suche, muss ich die Drohne immer im Blick haben. Sie darf nicht hinter Bäumen verschwinden. Doch gerade bei der Suche nach Verletzten ist das oft unabdingbar. Wir hoffen, dass das Gesetz auch noch in diese Richtung angepasst wird“, sagt Oblasser.

Drohnen mit Wärmebildkamera und Piloten mit entsprechend anerkannter Ausbildung gibt es im Bezirk bei den Freiwilligen Feuerwehren Gumpoldskirchen, Laab im Walde, Wiener Neudorf, Mödling und Brunn.