Vor 20 Jahren bei „Wetten, dass.. ?“: Fliegen mit Mund gefangen

Vor 20 Jahren trumpfte der Gumpoldskirchner Martin Levonyak bei der „Wetten, dass..?“ Show im deutschen Braunschweig mit der Fähigkeit, Fliegen lebend mit dem Mund zu fangen, auf. Er gewann die Sendung und ging in die Geschichte ein. Heute betreibt er ein Leuchtenfachgeschäft in Traiskirchen und ist in der Thermenregion immer noch als Tierfreund bekannt, der Fliegen mit dem Mund fangen kann und diese nach dem Kunststück wieder lebend in die Freiheit entlässt.

Wette entstand bei Heurigen-Runde

Die Idee zu der skurrilen Wette kam Levonyak in einer lustigen Runde beim Heurigen: „Wir saßen im Gastgarten von Wolfgang Schwertführer, es war Sommer und es waren wahnsinnig viele Fliegen unterwegs. Ich habe den Wirt scherzhalber gefragt, ob er uns eine Runde weiße Spritzer ausgibt, wenn ich es schaffe, eine Fliege mit dem Mund zu fangen.“

Ich hatte gelesen, dass Fliegen ihre Flügel nicht heben können, wenn man sie anbläst.“ Martin levonyak „Wetten, dass..?“-Sieger

Nach dem geglückten Kunststück war sich die Runde rasch einig, dass Levonyaks besondere Fähigkeit, Fliegen lebend zu fangen und wieder freizulassen, eine spannende Herausforderung für „Wetten, dass..?“ wäre.

Levonyak erklärt seine Fertigkeit, die er auch heute noch beherrscht, mit „reiner Physik“, entdeckt habe er den Gag während seiner Bundesheer-Zeit, beim Panzerfahren: „Vor mir war ein Monitorfeld mit vielen Fliegen darauf und ich hatte keine Hand frei. Ich hatte zuvor irgendwo gelesen, dass Fliegen ihre Flügel nicht heben können, wenn man sie anbläst, das wollte ich ausprobieren.“

Der junge Mann näherte sich also einer sitzenden Fliege von oben, ein gezielter Luftstrahl verhinderte, dass das Tier wegfliegen konnte: „Macht man dann noch den Mund auf, fliegt die Fliege direkt hinein.“

Bei den Proben nervös, in der Sendung cool

Was als lustiger Gag beim Heurigen begann, brachte Levonyak als Wettkönig des Abends hohe Aufmerksamkeit und internationale Bekanntheit. Den Auftritt bei der wohl erfolgreichsten Show im deutschsprachigen Raum erlebte Levonyak als angenehm: „Thomas Gottschalk ist im persönlichen Kontakt ein sehr sympathischer und netter Mensch.“

Bei den Proben in Niedersachsen war Levonyak „wahnsinnig nervös: Ich sollte fünf Fliegen innerhalb von fünf Minuten lebend einfangen und habe alle drei Versuche verhaut.“ Als es ernst wurde und 12 Millionen Zuseher live vor den Bildschirmen dabei waren, hielten die Nerven: „Ich war sogar um eine Minute schneller als gefordert und hatte Zeit, die Spannung durch ein wenig schauspielern zu steigern. Ich habe mein Talent ausgenutzt und so die Leute für mich gewonnen. Das war schön und wirklich sehr lustig.“

Beim 40-Jahr-Jubiläum der Sendung (November 2021) rangierte Levonyak unter den fünf besten Wetten der Geschichte.

Bei allem Spaß an der Sache ist es Levonyak immer wieder wichtig, zu betonen, dass die Tiere bei dem Kunststück nicht sterben. Das war auch eine Vorgabe der Tierschützer bei „Wetten, dass..?“: „Ich musste beweisen, dass die Fliegen überleben und habe alle eingefangenen Tiere in einen gesonderten Behälter geblasen.“

