Künstlerische Neuorientierung: Gesang im Vordergrund

Katja Kalmar, die neue Chorleiterin der weltberühmten „Gumpoldskirchner Spatzen“, möchte sich wieder mehr auf A-cappella-Musik, also auf Chorgesang ohne begleitende Instrumente, konzentrieren. „Das ist der beste Weg, damit unsere Sänger lernen, auch ohne Harmonieinstrument ihre Stimme zu halten und einen Chorklang zu entwickeln.“

Da Kalmar selbst aus der klassischen Musik kommt, wird sie ihren Fokus, was die Literaturauswahl betrifft, auf diesen Bereich legen. Auch Volkslieder will sie vermehrt einstudieren.

Die künstlerischen Schwerpunkte mit dem Kinderchor will Kalmar anhand von Programmen zu bestimmten Themen umsetzen. Im Team fühlt sich Kalmar, die den Chor im Frühling übernommen hat, sehr wohl und „extrem herzlich aufgenommen: Ich werde von allen Seiten unterstützt. Meine Kollegin Danuté Ganahl, die als stellvertretende Chorleiterin, den aus 16 Kindern bestehenden Vorchor leitet, war mir von Beginn an eine große Hilfe und hat mir meinen Einstieg sehr angenehm gemacht“.

Den Körper in das Singen einbinden

Kalmars persönlicher Zugang zum Singen fokussiert stark auf das Thema Körperarbeit und hat auch starken Körperbezug: „Beim Singen ist es unheimlich wichtig, sich auf sich selbst und seinen ganz persönlichen, individuellen Klang einzulassen. Der Körper ist unser Instrument und daher essenziell für die Arbeit mit unserer eigenen Stimme.“ Die Stimme jedes Menschen ist für Kalmar „die unmittelbare Trägerin unserer Emotionen“.

Das spiegle sich „in unserer Tongebung wieder und macht das Singen zu einer sehr persönlichen Angelegenheit“, erklärt Kalmar.

„Die reine Technik, wie sie im Lehrbuch steht, ist wichtig, da wir uns jedoch jeden Tag anders fühlen, ist es beim Singen unheimlich wichtig, auf seinen Körper zu hören.“ Kalmar möchte ihre Spatzen motivieren und zu neuen Höhenflügen anleiten, indem sie die Jugendlichen dazu bringt, das umzusetzen, was sie musikalisch erreichen wollen.

„Man muss gemeinsam auch Zeiten bewältigen, in denen die Motivation auf einem niedrigen Level ist.“

Katja Kalmar

Sie weiß: „Man muss gemeinsam auch Zeiten bewältigen, in denen die Motivation auf einem niedrigen Level ist. Das kann man nur bedingt theoretisch lernen. In der Praxis muss man sich vor den Chor stellen, die Arbeit annehmen und immer wieder gut nachspüren, was die Gruppe braucht. Diese Beziehungsarbeit, also der Aufbau einer guten Verbindung zwischen Chor und Chorleiterin kann Jahre dauern.“

