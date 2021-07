In aller Früh rasten die Einsatzkräfte in der Vorwoche wegen eines Brandes zu einem Schrottplatz in die Triester Straße. Rasch war klar, dass das Feuer gelegt worden sein musste. Unbekannte Täter hatten einen alten Autoreifen, vermutlich vom Schrottplatz, geklaut und auf einen Kunststoffblumentopf direkt an die Fassade des Bürogebäudes gelegt. Anschließend wurde der Reifen in Brand gesetzt. Die Fassade des Gebäudes wurde durch die Hitze leicht beschädigt, stand aber offensichtlich zu keinem Zeitpunkt in Brand.

Eine Zeugin gab an, dass sie im benachbarten Supermarkt arbeite, Brandgeruch wahrgenommen habe und zum Ort des Geschehens gelaufen sei. Die Erhebungen eines Bezirksbrandermittlers ergaben, dass ein Brandbeschleuniger verwendet wurde.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Bezirkspolizeikommando Mödling unter 059133-3330 305 entgegen.