Guntramsdorf Anzeigetafel mit Steinen beschädigt - Täter gesucht

Foto: LPD NÖ

E in bislang unbekannter Täter ist verdächtig, am 26. August 2022 in Guntramsdorf eine elektronische Anzeigentafel der Badner Bahn durch Beschuss mit Steinen beschädigt zu haben. Die Schadenssumme beläuft sich auf mehr als 5.000 Euro.