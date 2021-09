Das Auto kollidierte laut Polizei mit der Betonleitwand am linken Rand und mit der Leitschiene auf der rechten Seite, bevor es mitten auf der Straße gegen die Fahrtrichtung stehen blieb. Der Wagen geriet in Folge in Brand. Der 38-Jährige konnte rechtzeitig aussteigen und blieb unverletzt.

Die Flammen brachen kurz nach 19.00 Uhr im Bereich des Motorraumes aus und breiteten sich innerhalb kürzester Zeit auf den gesamten Pkw aus, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Montag in einer Aussendung. Der Lenker nahm einige persönliche Dinge mit und verließ die Unfallstelle über eine Böschung. Eine Streife der Autobahnpolizeiinspektion Schwechat bemerkte den Mann, in Folge wurde eine Alkomattest durchgeführt.

Die Feuerwehr Wiener Neudorf löschte die Flammen und barg das ausgebrannte Wrack, berichtete die FF in einer Aussendung. Die Rampe Richtung Graz blieb während der Arbeiten bis 21.00 Uhr gesperrt.